Il messaggio di Cesare Cremonini per Malika Ayane (undici anni dopo la fine della storia)

I due cantanti hanno fatto coppia per uno anno, fino al 2010. Oggi lui le dedica un tweet in vista dell'uscita del nuovo album 'Malifesto'

ex, amici come prima

Ex, amici come prima. E' il titolo di un famoso film di Fausto Brizzi e potrebbe essere la storia di Cesare Cremonini e Malika Ayane, capaci di sotterrare il rancore seguito alla fine della loro storia d'amore. Già perché oggi, ad undici anni dal loro addio, il legame tra i due cantanti è più sereno che mai. Lo dimostra l'ultimo tweet condiviso dall'artista bolognese alla vigilia dell'uscita dell'album della collega ed ex compagna.

La dedica di Cremonini a Malika

“Malifesto” è il nuovo album di Malika Ayane, il sesto, in uscita proprio oggi, 26 marzo. Una fotografia di diversi stati d’animo che Malika Ayane ha deciso, a modo suo, di manifestare, contenente il fortunato singolo con cui si è esibita a Sanremo, dal titolo “Ti piaci così”. Un lavoro a cui la cantante tiene moltissimo. E il primo in bocca al lupo arriva proprio da Cesare: "Come vivi la tua musica. Come l’hai incontrata. Il valore che riconosci a quella degli altri. Oggi è uscito il tuo nuovo album #Malifesto. È un lavoro bellissimo, immediato, pop. Il tuo più bello".

Oltre 500 mi piace e retweet per la manifestazione di stima... e d'affetto di Cesare. C'è chi apprezza la capacità di guardare oltre l'orizzonte di una storia d'amore che finisce e chi, invece, sogna il ritorno di fiamma. Ma questi ultimi saranno delusi: entrambi infatti si sono oggi consolati su altri lidi.

I nuovi amori di Cesare e Malika

Insieme per un anno fino al 2010, Cesare e Malika hanno fatto sognare i fan e gli appassionati di musica con il loro connubio sentimentale e professionale. All'epoca, lei era già mamma di una bimba, Mia, figlia avuta dal primo compagno. Dopo la separazione, entrambi hanno cominciato nuovi amori. Cesare è infatti oggi legato a Martina Margaret Maggiore, 24 anni, modella originaria di Riccione, con cui fa coppia da tre anni. Lei invece ha cominciato una storia con Federico Brugia, sposato in segreto a Las Vegas nel giugno del 2011, ma nel 2016 è arrivata la separazione.