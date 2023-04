Cesare Cremonini non è più single: ha una nuova fidanzata molto famosa

Dopo la fine della storia d'amore con Martina Maggiore (a cui è dedicata la canzone Giovane Stupida), chiusa definitivamente nell'estate 2022, sembrerebbe che il cuore di Cesare Cremonini sia tornato a battere. Il nome della presunta compagna non è ancora noto, ma sarebbe "una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai". Al momento, spiega il settimanale Chi, la loro storia d'amore sarebbe "appena nata" e "viene tenuta sotto il più stretto riserbo".

Da sempre il cantante è molto riservato e non stupisce la scelta di non voler rendere noto il nuovo legame, dovremo aspettare il primo passo di uno dei due per scoprire maggiori dettagli...

Cesare e la storia con Martina Maggiore

Non è stata una separazione semplice quella tra il cantautore 43enne la sua ex Martina Maggiore, 26. Per mesi nessuno dei due ha commentato la rottura, anche se Cremonini aveva lasciato intendere che era stato lui a lasciarla, poi a gennaio 2023 Maggiore ha deciso di rompere il silenzio incalzata dalle domande di alcuni follower. "Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai - aveva raccontato Martina -. Abbiamo deciso di non sentirci al momento. Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga e importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto".

Il cantautore, che ha compiuto gli anni lo scorso 27 marzo, si è preso due mesi di vacanza e ha fatto un giro intorno al mondo: da Antigua a Miami fino all'Alaska. Un viaggio alla riscoperta di se stesso e chissà se questo nuovo amore è in qualche modo collegato all'esigenza di cambiamento di Cremonini. Forse lo scopriremo ascoltando le sue nuove canzoni...