Chiara Ferragni, vandalizzato il suo negozio a Roma: "Truffatrice". Il video

Non si arrestano le polemiche intorno a Chiara Ferragni. Il 2024 per l'imprenditrice inizia con le parole "Truffatrice" e "Bandita" scritte sulla vetrina, e sulla targhetta, del negozio romano di Ferragni, in via del Babuino.

Questo è quanto si vede in un video pubblicato su TikTok e diventato virale il giorno di Capodanno. Sotto al filmato sono moltissimi i commenti che elogiano l'atto vandalico: "Giustissimo" si legge e anche "Fino a pochi giorni fa nessuno si azzardava a dire niente contro di lei". Qualcuno però corre anche in difesa di Ferragni: "È tutto troppo esagerato". Dietro alla vetrina sporcata dalla scritta c'è uno degli abiti della collezione di Ferragni: rosso con le paillette che riflettono la luce esterna. Questo 2024 però non è iniziato nel più scintillante dei modi per Chiara.