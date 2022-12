Pianoforte a coda e grandi vetrate: Chanel Totti mostra la lussuosa casa di famiglia (Video)

Grazie ai TikTok di Chanel Totti stiamo scoprendo ogni giorno sempre più dettagli della mega villa in cui la famiglia vive a Roma, all'Eur. Una unifamiliare molto spaziosa con tanto di grande giardino, piscina esterna e interna, un campo da calcio e di calcetto. Dai video, anche se brevi, della figlia 15enne di Francesco Totti e Ilary Blasi si hanno però maggiori informazioni sull'arredamento degli interni.

Enormi vetrate, che affacciano sul giardino, sono coperte da sottili tende bianche. Un pianoforte a coda, o mezza coda, marrone è posizionato proprio di fronte alle porte finestre e sopra sono esposte alcune foto. I soffitti sono altissimi e le travi in legno a vista sono state dipinte di bianco. Il divano è color grigio chiaro ed ha una forma a "L". Da uno dei TikTok si intravede una libreria cubica componibile che fa da divisorio del grande salotto tra la parte living e quella dove c'è un grande tavolo. I colori predominanti sono il bianco e il bianco sporco, i tocchi più scuri sono dati dal piano e da una poltrona, probabilmente in pelle nera o marrone, posizionata vicina al divano. Nella casa ci sono anche un tavolo da biliardo e una stanza dedicata al calcio.

Secondo le indiscrezioni che sono circolate in questi mesi intorno al divorzio di Totti e Blasi, la mega villa dell'Eur dovrebbe essere intestata ai figli (Chanel, Cristian e Isabel) così che non possano sorgere problemi di divisioni tra i coniugi. A mostrare per la prima volta la loro abitazione extralusso era stata Ilary Blasi l'anno scorso nel giorno di Natale.

Sul social cinese Chanel è particolarmente attiva, condivide molti contenuti e tramite alcuni di questi ha anche rilasciato, forse involontariamente, delle dichiarazioni che inevitabilmente sono andate ad alimentare il gossip: come dimenticare la risposta che ha dato a chi insinua che si sia rifatta o il video in cui prende in giro il padre per la relazione con Noemi Bocchi.