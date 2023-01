"Prima di tutto". La dedica di Chanel a mamma Ilary, a sei mesi dalla separazione

"Prima di tutto". Poi un foto dell'infanzia, granata ma piena di significato. Così Chanel Totti ha voluto lasciare una dedica su Instagram a mamma Ilary Blasi, mettendo nero su bianco quanto sia in cima alle sue priorità. Quindici anni compiuti da poco, Chanel è da tempo nel mirino dei curiosità, per via della sua "straordinaria" normalità che racconta passo passo via social. Quella da figlia di una delle coppie pù amate degli ultimi vent'anni di tv.

Nello scatto condiviso in queste ore, Chanel, classe 1997, è ancora piccolina ed è in braccio alla sua mamma. Entrambe guardano con gioia alla fotocamera, regalando un sorriso a chi scatta (forse papà Francesco Totti?). A stretto giro, la foto è stata poi ri condivisa dalla madre, sempre sul suo profilo Instagram.

Sta crescendo la piccola di casa Totti. E comincia così a far sentire la ua voce, soprattutto via social. Su TikTok conta quasi 400mila follower, mentre su Instagram arriva a 200mila. E sta crescendo anche dal punto di vista sentimentale. Proprio qualche giorno fa infatti la ragazza è stata pizzicata insieme ad un coetaneo che ha tutto l'aria di essere il suo fidanzatino, e il gossip si è scatenato: i due, drink in mano, sono stati immortalati in una discoteca di Roma. "Non voglio lavorare in tv, quelli famosi sono i miei genitori", precisa però da sempre lei, che continua a mostrare la sua quotidianità solo in rete, tra la casa del Torrino in cui vive insieme ai genitori e varie vacanze.

L'amore continua così a vincere tra Ilary e Francesco ed i figli. La separazione è arrivata la scorsa estate, dopo il matrimonio del 2005: l'evento fu uno dei più seguiti dalla cronaca rosa, con tanto di diretta televisiva su Sky, i cui proventi andarono in beneficenza. Di lì a poco arrivò il primo figlio, Cristian, nato nel settembre del 2005, poi, due anni dopo, il 13 maggio del 2007, Chanel. L'ultima arrivata, Isabel, è venuta al mondo nel 2016. Negli ultimi anni si è parlato del desiderio di un quarto figlio, mai arrivato. Poi la notizia della rottura.