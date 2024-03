Pasqua a distanza: Chanel alle Maldive con Totti, Noemi e il fidanzato, Ilary con Isabel a Roma

Potrebbe essere una Pasqua a distanza per la famiglia di Ilary Blasi e Francesco Totti. Il maggiore dei figli, Cristian, si trova in Spagna perché lì gioca per una squadra di calcio; Ilaryè a Roma con la figlia minore Isabel, le due sono andate da Alessia Solidani - amica della conduttrice e sua hair stilyst di fiducia - per tagliare i capelli e infine Chanel è alle Maldive in compagnia del fidanzato, Cristian Babalus, e molto probabilmente anche di Francesco e Noemi Bocchi.

Su Instagram la 16enne ha condiviso alcune immagini della vacanza di super lusso: lei e Babalus che bevono dalle noci di cocco, la spiaggia e poi la villa meravigliosa nella quale alloggeranno con tanto di piscina privata, palme e all'orizzonte, non troppo lontano, l'oceano. Un vero e proprio sogno. Il sospetto che con i due ci siano anche Francesco e Noemi lo ha fatto nascere Bocchi che su Instagram ha pubblicato una foto del letto di una camera: poco sotto i cuscini la scritta "We missed you", ovvero ci siete mancati, con l'aggiunta dell'emoticon di una palma.