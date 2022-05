"Io Jennifer Lopez del discount?" Chanel commenta le scuse di Malgioglio in tv

Chiamare Chanel Terrero "un discount di Jennifer Lopez" durante l'Eurovision aveva sollevato un vespaio di critiche contro Cristiano Malgioglio, pronto in seguito a scusarsi con la diretta interessata a cui ha voluto anche donare un mazzo di fiori. Come la cantante spagnola abbia preso le parole del commentatore italiano e il gesto riparatore del giudizio poco lusinghiero è stato mostrato in tv, nella trasmissione spagnola La Hora de La 1, per la precisione, dove l'artista ha detto la sua sull'episodio che l'ha vista suo malgrado protagonista.

"Sapevi della polemica per le parole del cantante italiano?" ha chiesto la giornalista spagnola: "Che ne pensi di quello che è stato detto su di te? E soprattutto, l’hai perdonato?". Pronto il commento di Chanel che, senza nascondere una certa amarezza, ha poi ammesso di aver perdonato Malgioglio, apprezzando l'omaggio floreale e le scuse pubblicamente rivolte. "Si, ero a conoscenza della polemica. Ho saputo che durante la votazione mi ha chiamata Jennifer Lopez dei discount. Ho letto sui social tutto e devo essere sincera, abbiamo anche commentato l’accaduto" ha affermato la cantante: "Che devo dire, il suo è stato un commento non bello, poco gradevole da sentire. Però apprezzo moto che abbia deciso di chiedermi scusa e soprattutto che l’abbia fatto pubblicamente davanti alle telecamere. Questo gesto mi è piaciuto".

Le scuse pubbliche di Cristiano Malgioglio a Chanel e l'invio di un mazzo di rose.



Le scuse di Cristiano Malgioglio a Chanel Terrero

"Andrò in Spagna a fare pace con Chanel, le proporrò un bel duetto su una canzone che scriverò per lei e la chiamerò ‘Disculpame‘, per sdrammatizzare" aveva detto Cristiano Malgioglio commentando lo scivolone a La vita in diretta - "Quel mio discount era per dire che è come una piccola Jennifer Lopez. Non era un’offesa ma chiedo scusa. Ora ho un’intervista con la televisione spagnola. Ma io devo diventare celebre alla mia età per questa parola? Io comunque chiedo scusa, sono sempre ironico. Però non ho influenzato nessuno, avevano già votato". Scuse che adesso sono state accettate.