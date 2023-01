Ilary Blasi e Francesco Totti, gara di like sul profilo della figlia Chanel

Lo ha detto chiaramente durante una live su TikTok: "Non voglio lavorare in tv, quelli famosi sono i miei genitori". Sui social però Chanel Totti - secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti - sta diventando una star. Forse senza neanche volerlo, ma la curiosità intorno alla 15enne è tanta e i suoi profili crescono di giorno in giorno. Oltre 240 mila follower su Instagram, 360 mila su TikTok, dove condivide momenti di 'normale' quotidianità.

Le virgolette sono d'obbligo visto che Chanel non è proprio una quindicenne qualsiasi, a iniziare dal cognome. Scrollando i suoi social, infatti, non è difficile trovare foto o video insieme ai famosi genitori, a volte persino protagonisti delle sue storie. Non solo. Tra le immagini si può anche vedere la lussuosa villa di famiglia al Torrino - quartiere residenziale di Roma, dove Chanel è rimasta a vivere con Ilary Blasi, insieme ai fratelli Cristian e Isabel, mentre Francesco Totti si è trasferito in un attico a Roma nord con la nuova compagna Noemi Bocchi - serate con gli amici e divertenti siparietti familiari. Qualche settimana fa era stata proprio Chanel a regalare ai follower le prime immagini della vacanza ai Caraibi con il papà e la compagna, la prima da famiglia allargata.

Insomma, anche senza voler attirare l'attenzione, Chanel sui social ha gli occhi puntati addosso, partendo proprio dai genitori, che evitano di lasciare commenti ai post per non risultare invadenti, ma non fanno mai mancare i loro like. Anzi, a volte sembra quasi una gara tra i due a chi apprezza di più (e per primo) le foto della figlia. Nonostante la separazione burrascosa e l'astio che aleggia sull'ex coppia d'oro, Ilary Blasi e Francesco Totti continuano ad avere la stessa priorità: i figli.

Alcuni post di Chanel Totti su Instagram