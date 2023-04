"Chanel Totti è l'amante del padre di mia figlia": lo sfogo di Martina De Vivo

Martina De Vivo, tiktoker romana con un discreto seguito sui social, rompe il silenzio dopo diversi messaggi dei follower che l'avvisavano di aver visto il suo ex fidanzato con Chanel Totti. "Ebbene sì, è vero" dice in un video, raccontando senza filtri la sua versione: "Oggi mi sento di raccontarvi tutto quello che è successo. Non sono famosa ma mi seguite in molti, avete visto la mia storia con Cristian, quando sono rimasta incinta, quindi penso sia giusto raccontarvi come sono andate le cose".

Per il momento non c'è nessun prova che confermi le sue parole, ma Martina promette che arriveranno a breve anche quelle: "Con la bambina che non aveva neanche 2 mesi di vita - racconta - apro il telefono del mio fidanzato, che viveva ancora con me, e vedo la chiamata di Chanel Totti. Scrivo a lei e lei nega. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, gli faccio vedere tutte le prove e lui mi conferma che era vero, ma mi dice pure che mi amava e tutte queste cose qua. Allora lo caccio di casa, ma già lo avevo cacciato quando ho trovato la chiamata". A quel punto Martina avrebbe scritto ancora a Chanel: "Mi risponde che il problema non è il suo ma di Cristian perché la bambina non ce l'ha lei. Ebbene sì, lei dice che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata, con una figlia a casa, perché il problema non è il suo. Quando si sono cominciati a sentire Cristian stava ancora dentro casa mia. Lei quindi ha fatto l'amante, o almeno a casa mia così si chiama".

La tiktoker non risparmia la frecciatina ai famosi genitori di Chanel: "Un applauso all'educazione che è stata data a questa bambina, perché ha 15 anni. Il problema principale è stato lui, è vero, perché è lui che ha una figlia, ma a casa mia mi hanno insegnato una cosa, i valori, e per me l'uomo di un'altra è trasparente. Però sono modi di vivere, modi di crescere, purtroppo non siamo tutti fortunati. A me mia madre e mio padre mi hanno dato educazione, valori e tantissime altre cose nella vita. Non abbiamo avuto tutti questa fortuna". Infine la promessa: "Non credo che questo video sia violazione della privacy perché proprio oggi hanno messo una foto insieme su Instagram, quindi dal momento che loro pubblicano io mi sento in diritto di dare una giustificazione al perché io non sto più col mio ex. Purtroppo qui non posso pubblicare tutte le chat e tutte le prove, perché TikTok ti blocca il video, ma ve le metterò su Instagram perché sinceramente mi sono stufata e anche io con una bambina piccola mi devo tutelare".