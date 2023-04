Chanel Totti amante di un ragazzo già impegnato? Adesso parla lui

"Ciao a tutti, mi sento di replicare, correggere e modificare alcune parole che sono state pronunciate su questa spiacevole faccenda, perché come si dice siamo tutti cattivi in una storia raccontata male". Così Cristian Babalus, ventenne, prende posizioni dopo le accuse ricevute dalla ex compagna, la tiktoker Martina De Vivo, che lo ha accusato di aver avuto una storia con Chanel Totti quando la loro bambina aveva appena due mesi.

Nei giorni scorsi infatti Martina aveva spiegato di aver trovato una chiamata del suo fidanzato a Chanel. Ed ora è lui a spiegare la sua versione dei fatti. "La verità - scrive su Instagram - è che quando lei ha trovato la chiamata con Chanel, io ero già andato via di casa, di mia spontanea volontà e non a causa di Chanel, bensì per proteggere mia figlia dalle continue discussioni. La famosa chiamata è stata vista da Martina solo quando sono tornato a casa a prendermi i vestiti che lei educatamente continuava a lanciarmi dalla finestra".

Quindi il giovane tiene a difendere Chanel. E a sottolineare quanto invece il comportamento della ex fidanzata sia finalizzato ad ottenere popolarità, sfruttando il nome della figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi. "Adesso vorrei spendere due parole a favore di Chanel, che non c'entra assolutamente nulla in questa situazione. Perché offenderla e denigrarla, per ottenere follower e notorietà? Sono sicuro che, se questo fosse successo con qualcun altro, Martina non avrebbe creato tutto questo chiasso. Conosco Chanel, che di educazione e valori ne ha da vendere. Martina invece si è permessa di dire a mia nonna, malata di cuore, che non mi avrebbe fatto vedere più la bambina se non le avessi dato i soldi che voleva. Per me era scontato darle soldi, per lei invece non era scontato che vedessi la bambina".