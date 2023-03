Chanel Totti, gli auguri a mamma Ilary per la festa della donna

Il primo pensiero di Chanel Totti, oggi, è per le donne donne della sua vita, mamma Ilary e la piccola Isabel. Insieme sono un trio inossidabile che ha da poco superato uno dei momenti più bui della famiglia e quale occasione migliore dell'8 marzo per ricordare tanto amore che le lega?

La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, 15 anni, ha pubblicato tra le storie Instagram un breve video insieme alla madre e alla sorellina, che ha 6 anni. "Alle mie uniche Donne" scrive Chanel, aggiungendo un cuore. Nel video - risalente probabilmente allo scorso luglio, durante il loro viaggio in Africa - si tengono tutte e tre per mano, con Isabel nel mezzo, mentre vanno verso l'aereo. Con questa immagine la 15enne ha voluto condividere con i follower il rapporto profondo che le lega. Nessun messaggio per Noemi Bocchi, la compagna del papà, con cui ha un bel rapporto (da poco sono tornati dalla settimana bianca a Madonna di Campiglio), ma la protezione nei confronti della mamma viene prima di tutto.

La battaglia per l'affidamento

Il 14 marzo ci sarà la prima udienza di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che sembrano lontanissimi dal raggiungimento di un accordo. Sarà battaglia legale e non solo per quanto riguarda la villa al Torrino - dove per ora vive ancora lei con i tre figli - e per la situazione economica, ma anche per l'affidamento di Cristian e Chanel. Secondo alcune indiscrezioni non sarebbe così scontato che i due figli più grandi della coppia restino con la mamma, ma potrebbero decidere di stare con il papà. Nel frattempo i rapporti tra i due ex sono sempre più gelidi. Proprio pochi giorni fa la conduttrice ha cancellato dal suo profilo Instagram le foto dell'ex marito, spazzando via definitivamente vent'anni di vita insieme.