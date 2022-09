Un follower commenta la casa lussuosissima di Chanel Totti, lei lo gela con la sua risposta

Chanel Totti ha 15 anni e come i suoi coetanei, e non solo, ha sviluppato una passione per TikTok. Sul social cinese condivide spesso video, alcuni con il fratello Cristian altri con le amiche, seguendo alcuni trend del momento, ma non solo. Solo poche ora fa ha pubblicato un contenuto di soli 9 secondi che però ha già creato numerose interazioni.

Chanel indossa una maglietta a mezze maniche di Fendi (dal costo di 890 euro) e alle sue spalle è ben visibile il salotto lussuoso della grande casa all'Eur che molto presto sarà intestata a lei e ai suoi fratelli, Isabel e Cristian, questo almeno secondo le indiscrezioni intorno al divorzio di Totti e Blasi. L'arredamento lussuoso non passa inosservato e riesce quasi a mettere in secondo piano la figlia di Francesco e Ilary. Proprio a tale proposito un utente commenta: "Due soldi la casa" come per dire proprio una casa semplice e così Chanel replica fredda che non deve guardare la casa ma lei "Devi guardare me non la casa". Un commento particolare: che può celare sia la necessità di ricevere consenso, approvazione e magari dei complimenti (che comunque non sono mancati), oppure semplicemente un rifiuto del costante riferimento alla ricchezza della sua famiglia.

In questo periodo il divorzio dei suoi genitori è spesso sui giornali di gossip, e non solo, e i riferimenti alle ricchezze di Totti e Blasi è quasi all'ordine del giorno. Non dev'essere una situazione semplice da gestire e forse quel commento qualcosa lascia intendere.