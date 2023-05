Chanel Totti fa 16 anni, gli auguri del fidanzato: così escono allo scoperto (dopo le accuse di tradimento)

Chanel Totti compie 16 anni ed esce allo scoperto con il fidanzato, Cristian Babalus. Tra le storie Instagram la prima foto ufficiale come coppia, con il messaggio di lui: "Tanti auguri cuore mio". "Mi fai bene al cuore" replica lei, felice di trascorrere questo giorno speciale con il ragazzo per cui ha perso la testa.

I due sono legati da appena un mese. Il loro avvicinamento era stato spiattellato sui social dall'ex compagna di lui - e madre di sua figlia - che lo aveva accusato di tradimento: "Con la bambina che non aveva neanche 2 mesi di vita - raccontò - apro il telefono del mio fidanzato, che viveva ancora con me, e vedo la chiamata di Chanel Totti. Scrivo a lei e lei nega. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, gli faccio vedere tutte le prove e lui mi conferma che era vero, ma mi dice pure che mi amava e tutte queste cose qua. Allora lo caccio di casa". Cristian replicò alle accuse dell'ex, assicurando che Chanel non c'entrava nulla.

Il weekend in famiglia con Ilary Blasi e Bastian

Oggi tutta quella vicenda sembra già lontana. Chanel e Cristian non si nascondono più e fanno i primi passi importanti da coppia, come le presentazioni in famiglia. Questo weekend, infatti, lo stanno trascorrendo in Svizzera insieme a Ilary Blasi e al compagno Bastian. Dalle storie Instagram di madre e figlia si vede che sono nello stesso hotel a Lugano, dove ieri sera si sono goduti una romantica cena vista lago, in quattro. Festeggiamenti formato famiglia.