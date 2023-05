Bufera su Chanel Totti: il dettaglio sulla torta di compleanno fa discutere (FOTO)

Un compleanno lunghissimo quello dei sedici anni di Chanel Totti: prima ha festeggiato con la madre, Bastian Muller, e il fidanzato Cristian Babalus a Lugano, una gita in quattro che ha reso ufficiale la relazione dei due ragazzi, poi questo fine settimana Chanel ha organizzato una cena in un locale con i suoi amici.

Una festa come molte, ma che sarà ricordata per un particolare: la torta di compleanno. Seguendo la moda del momento il dolce era tutto rosa, decorato con la sac a poche e con al centro la scritta: "Reggo più alcol che persone". Una frase che è stata duramente criticata sui social soprattutto perché Chanel è minorenne (e quindi non dovrebbe bere alcolici), in molti, sotto alla foto pubblicata su Instagram, hanno lasciato commenti che andavano a sottolineare questo aspetto e poi la sua costante necessità di ostentare più anni di quelli che ha realmente. Già in passato la ragazzina era stata giudicata per questo motivo: alcuni mesi fa è stata criticata perché "sembra una 30enne" e poi fu vittima di un paragone con la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga "più umile e semplice" rispetto a lei.

Molti utenti hanno puntato il dito contro di lei recriminandole l'uso di alcol alla sua età e aggiungendo che è di "una tristezza infinita" perché "si atteggia troppo da grande". Altri però hanno preso le sue difese evidenziando che lei viene criticata perché è figlia di Totti e Blasi, altrimenti nessuno l'avrebbe giudicata. Un'utente ha scritto: "Non è diversa da tante ragazze della sua età ma non credo che andate sotto ai loro profili a scrivere cattiverie. Commenti vergognosi soprattutto da gente adulta, poi quando ci sono episodi bullismo tutti a indignarsi. Se questo è l’esempio che date ai vostri figli.. Non c’è speranza".