Chanel Totti dà lezioni di italiano a un hater: il commento è epico

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi negli ultimi mesi è spesso stata al centro di numerosi gossip e polemiche. Dall'accusa di essere stata l'amante del suo attuale ragazzo, Cristian Babalus, mossa dall'ex di lui, Martina De Vivo, ai commenti legati al suo aspetto fisico (sono in molti a criticarla affermando che dimostri più anni di quelli che ha). Su Instagram e TikTok risponde raramente a chi la offende o a chi fa costatazioni poco carine, ma quando lo fa le sue repliche sono lapidarie, un po' come quelle di Ilary all'Isola dei Famosi.

Chanel ha 16 anni e sui social, come ogni sua coetanea, è molto attiva. Condivide i suoi look, i momenti trascorsi con i genitori e con Isabel, la sorellina più piccola. Sarebbe un'adolescente come un'altra se non fosse 'figlia di' e questo suo essere figlia di la porta a essere spesso al centro di attenzione mediatica e social.

Nell'ultimo TikTok che ha condiviso si possono leggere i consueti complimenti, ma poi ecco che l'occhio cade su commento in particolare: un utente, in un italiano non proprio corretto, ha scritto che Chanel sembra una donna di 24 anni e non una sedicenne. "Ai Sedici anni. Più otto = 24 ai ventiquattro e li dimostri", scrive l'hater e Chanel con grande maturità ha risposto limitandosi a correggere i due errori grammaticali presenti nel commento ricordando che al verbo avere serve la 'h'.