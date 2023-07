Chanel Totti, vacanza d'amore in barca con Cristian Babalus: le foto

Lontani per quasi due settimane. È la prima volta in tre mesi che Chanel Totti e Cristian Babalus si separano per così tanti giorni e la mancanza è stata enorme. Negli Stati Uniti con il papà, la compagna Noemi Bocchi, e i suoi fratelli Cristian e Isabel, la 16enne non ha mai smesso di pensare al fidanzato rimasto a Roma. Così, appena rientrata dal viaggio, è corsa da lui e non ha intenzione di lasciarlo per il resto dell'estate. La loro prima estate insieme.

Il tempo di disfare la valigia, prepararne un'altra, e pronti a salpare. Chanel e Cristian si trovano a Ponza, in barca, per una romantica vacanza vista mare. Tra le storie Instagram un selfie di coppia a bordo del lussuoso yacht che li ospita e il video di un tuffo, mano nella mano, fatto dal tetto della barca. In sottofondo la canzone "Forever young", ed è così che Chanel e Cristian si sentono: giovani, ma soprattutto innamorati. E l'estate è appena iniziata...

