Cristian Babalus, dedica social per Chanel Totti: le foto inedite di coppia

Va avanti a gonfie vele la storia d'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus. Un paio di settimane fa si era vociferato di una presunta crisi tra i due - legati da qualche mese - ma ci ha pensato il ventenne a smentire tutto e lo ha fatto attraverso una dedica social alla fidanzata.

Cristian ha pubblicato su TikTok un reel con alcune delle loro foto più belle di questi mesi, mentre sottofondo c'è la canzone "Sai", di Gianluca Capozzi. "Sai che niente mai sarà di più, che mai nessuno al mondo sarà mai ciò che sei tu, e sai che sto dicendo la verità", queste le parole del brano che spiegano i sentimenti di Cristian. Le immagini che scorrono sono quelle dei momenti vissuti insieme in questi mesi, dalle serate in casa alle giornate al mare, pranzi e cene fuori, e una foto anche del weekend a Lugano, quando Chanel ha presentato Cristian alla mamma, Ilary Blasi, e al compagno Bastian.

Non si sono mai visti insieme, invece, Cristian e Francesco Totti, ma in realtà anche Chanel ultimamente non condivide più sui social momenti con il papà, tanto che si è parlato di qualche tensione in famiglia, forse proprio per la storia d'amore della 16enne.