Chanel Totti e Cristian Babalus, serata a 4 con Ilary e Bastian: ormai sono inseparabili

Il weekend a Lugano per festeggiare i 16 anni di Chanel è servito a rompere il ghiaccio in famiglia. Ed è andata molto bene, considerando che ormai Cristian Babalus - il suo fidanzato - è di casa. Dopo il fine settimana in Svizzera, Ilary Blasi e il compagno Bastian continuano a trascorrere molto tempo insieme alla giovane coppia.

Ieri sera sono usciti insieme tutti e quattro per qualche ora di puro divertimento sulla pista dei Go-Kart. Tra le storie Instagram alcune immagini della serata: prima alle prese con il pungiball (che ha messo in seria difficoltà Ilary), poi in posa con i caschi su una delle auto. Il feeling è evidente e ormai sono inseparabili.

Non ci sono ancora state, invece, le presentazioni ufficiali con il papà, Francesco Totti, o almeno non sui social. L'ex calciatore potrebbe essere ancora restio a conoscere il fidanzato della figlia, di cui sembra essere molto geloso, e magari starà temporeggiando per valutare la loro storia. Nel frattempo Ilary è la suocera perfetta.