Chanel Totti e Cristian Babalus, prove di famiglia: al parco divertimenti con Isabel

Finita la scuola, e in attesa di fare le valigie per Sabaudia - dove anche questa estate si divideranno nella villa di famiglia un po' con mamma e un po' con papà - i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi si godono le vacanze romane. E quest'anno in casa c'è una new entry, Cristian Babalus, il fidanzato di Chanel, ormai inseparabile da lei.

Cristian l'accompagna ovunque, lunedì scorso anche a Milano per vedere l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, condotta da sua madre. Con Ilary Blasi il ventenne - papà di una bambina di pochi mesi, avuta da una precedente relazione - ha un ottimo rapporto, così come con il suo compagno, Bastian Muller. Hanno trascorso un weekend insieme a Lugano per il compleanno di Chanel, a maggio, e spesso si sono visti anche a Roma, tutti e quattro. Con Francesco Totti, invece, ancora nessun contatto, almeno da quello che si è visto sui social.

Oggi Chanel e Cristian hanno approfittato di una bella giornata di sole per trascorre una giornata a MagicLand, un parco divertimenti vicino Roma. Con loro anche la piccola Isabel, che sembra già molto affezionata al fidanzato di sua sorella. Chanel ha condiviso tra le storie Instagram una foto in cui la bambina è sulle spalle di Cristian, sorridente, mentre lei li guarda dalla telecamera del telefono con gli occhi innamorati. Prove di famiglia? Sicuramente per Chanel è presto, ma le intenzioni dei due giovani innamorati sembrano essere delle migliori.