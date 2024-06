Chanel Totti e Cristian Babalus sempre più distanti, amore al capolinea?

Estate da single per Chanel Totti? Da diverse settimane la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi non si fa più vedere sui social con il fidanzato Cristian Babalus, a cui è legata da poco più di un anno. E se è vero che tre indizi fanno una prova, in questa vicenda ci sono tutti per far pensare che tra i due l'amore sia finito.

Lo scorso 13 maggio Chanel ha compiuto 17 anni e alla festa di compleanno, in un noto ristorante di Roma, il grande assende era proprio Cristian Babalus, mai comparso in nessuna delle foto della serata. Negli scatti pubblicati su Instagram, però, c'è uno stupendo mazzo di rose rosse che il ventenne le ha fatto recapitare, commentando poi il post con un "ti amo" (a cui Chanel non ha risposto, ma solo messo un like). Primi campanelli di crisi? Da quel giorno i due - che condividono spesso sui social foto di coppia, di viaggi e dediche reciproche - sono stranamente silenziosi, soprattutto sulla loro relazione. Ma c'è di più. Cristian Babalus in diverse occasioni ha scritto messaggi ambigui, tipo "prima o poi il conto arriva", lasciando intuire aria di tempesta, e da qualche giorno è in Spagna per una vacanza in solitaria. Di Chanel nemmeno l'ombra.

Stessa cosa vale per lei, che trascorre la maggior parte del suo tempo con le amiche, oppure con a casa con la mamma, sua sorella Isabel e il fratello Cristian, appena tornato da Madrid, dove gioca a calcio. Si prospetta un'estate avvincente. E questo è solo il primo capitolo...