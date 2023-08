Chanel Totti nella suite a ore con il fidanzato: le immagini (trash)

"Dove il comfort incontra l'eleganza". È questo il claim delle suite a ore che hanno ospitato Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus. A colpo d'occhio, però, guardando le storie Instagram della secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi e spulciando il sito - spiattellato dalla 16enne con tanto di link - l'eleganza non sembra proprio la principale peculiarità del posto. Anzi, le camere appaiono piuttosto trash, soprattutto se addobbate - come è stato fatto per la coppia - con palloncini a forma di cuore di ogni tipo e dimensione, petali rossi e luci al led.

Probabilmente hanno aggiunto il "pacchetto romantico" - 39 euro per lo standard e 69 per il plus (che a occhio e croce sarà proprio il loro, a giudicare dalla quantità strabordante di fregi e festoni d'amore che neanche ad accorpare un paio di serate di San Valentino si vedrebbero) - al costo della loro camera, la Suite Idromovie, che in offerta - come fanno sapere sul portale - infrasettimanale costa 194 euro per trascorrere qualche ora in intimità, tra un letto king size e la vasca idromassaggio con proiettore collegato a Netflix. "***** Suite ci ha fatto questa bellissima sorpresa" scrive Chanel nel video che (per fortuna) dà solo un assaggio della pacchiana 'experience', aggiungendo: "Siete stati gentilissimi, grazie ancora". Nella storia successiva, invece, i due sono immersi nella vasca, davanti a una serie tv, ma qui hanno l'intuizione di lasciarlo immaginare, visto che a malapena si intravedono le loro gambe, ombrate dalle luci soffuse.

Non è chiaro se si tratta di un adv oppure no, e questo accende ancora una volta i riflettori sull'urgenza di un social media manager che aiuti 'Chany' - come la chiamano in famiglia - a gestire un po' meglio la sua immagine sui social. Sui gusti kitsch, invece, sembra già non ci sia più nulla da fare.