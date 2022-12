Chanel Totti si mette in mostra su TikTok e viene presa per una 30enne (ma ha solo 15 anni)

Chanel Totti viene presa per una trentenne anche se, di anni, sulla carta ne ha solo 15. La figlia di mezzo di Ilary Blasi e Francesco Totti, ormai star di TikTok dove la seguono oltre 344mila followers, è finita ancora una volta al centro di polemiche per il suo aspetto fisico e dopo le accuse sui vari ritocchini a cui avrebbe già ceduto, nonostante la sua tenera età, la secondogenita della famiglia Totti-Blasi, è stata definita una trentenne per il suo aspetto e quell'atteggiarsi da donna vissuta che la invecchierebbe, secondo molti, di ben 15 anni.

Chanel, però, non si lascia intimorire dalle critiche e in questo sembra proprio aver preso da mamma Ilary che il gossip se lo lascia scivolare di dosso come fosse niente e così, la 15enne, continua a mettersi in mostra su TikTok e a far vedere a tutti la sua vita di agi tra case di lusso, outift griffati dalla testa ai piedi e quel fare da donna adulta e consapevole del proprio corpo che la sta facendo diventare la nuova preda preferita degli haters.

Se in tanti la ammirano, in altrettanti criticano tantissimo Chanel Totti per il suo aspetto fisico, considerato esagerato e artefatto per una ragazza della sua età ma anche per il suo atteggiamento provocante e provocatorio pronto a rispondere a tono alle critiche, andandoci anche giù pesante.

Chanel, dopotutto, sembra voler fare di tutto per attirare l'attenzione su di sé e diventare un'influencer di tutto rispetto e non sarà certo la sua giovane età a fermarla e tantomento le critiche e il suo aspetto fisico che la fa assomigliare più a una donna di 30 anni che all'adolescente che è e che sembra proprio non voler accettare di essere.