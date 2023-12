"Troppo per una ragazzina", criticato il Natale extra lusso di Chanel Totti

Chanel Totti, a 16 anni, si è già conquistata un bel numero di haters. Un po' per il suo caratterino esuberante, un po' per quella smania di voler sembrare più grande della sua età, un po' perché ostenta, sui social, la sua vita extra lusso da privilegiata, fatto sta che sembra proprio nessuno sopporti la figlia 16enne di Ilary Blasi e Francesco Totti. E le ultime critiche che Chanel si è conquistata arrivano proprio dai suoi recenti post natalizi dove la secondogenita di casa Totti si è mostrata in hotel, ristoranti, auto di lusso e con abiti e accessori costosissimi nella sua vacanza di Natale da vera diva.

E diva, Chanel, ci si sente proprio come si può notare dal suo sguardo fiero mentre fa vedere a tutti l'outfit scelto per la serata pre-natalizia oppure il ristorante di lusso scelto per cenare e poi ancora quella che sembra essere una limousine pronta a portarla ovunque voglia per non parlare dell'hotel lussuosissimo dove si è svegliata, questa mattina, insieme al suo fidanzato Cristian Babalus pronta per vivere una vigilia di Natale da sogno.

E tutto questo ostentare ricchezza sui social, considerando poi che Chanel ha solo 16 anni, dalla maggior parte dei suoi followers è considerato esagerato e fuori luogo oltre che nocivo per un'adolescente. In tantissimi, infatti, hanno commentato l'ultimo post della sedicenne ricordandole che questo stile di vita è "Troppo per una ragazzina", oppure che il suo aspetto fisico è più vicino a quello di una 40enne che di una ragazzina di soli 16 anni.

In tanti, infatti, hanno voluto sottolineare quanto sarebbe "più giusto che una ragazza così giovane vivesse la sua adolescenza" criticando anche i suoi genitori che le lasciano fare una vita dove sta bruciando tutte le tappe. Ma anche se Chanel ha tanti haters, mantiene una base di fan che continuano a difenderla e sostenerla, ricordando a tutti che la vita è sua e decide lei come viverla, anche se ha solo 16 anni.