Chanel Totti piccola diva a Hollywood ma piovono critiche: "Tutti bravi coi soldi di mamma e papà"

Chanel Totti è volata a Los Angeles e non ha aspettato un attimo prima di mostrare a tutti, sui social, il suo viaggio da sogno negli Stati Uniti. Dopotutto, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha solo 16 anni e a quest'età chi non si vanterebbe di essere a Hollywood, sulla Walk of Fame o negli Universal Studios? Così la 16enne, spesso accusata di avere un aspetto più da 30enne che da ragazzina, a causa di outfit e make-up esagerati per la sua vera età, ha postato sul suo profilo Instagram un'infintià di storie a Los Angeles, compresi degli scatti da vera "diva" sotto l'iconica scritta Hollywood sulle colline di Los Angeles. Ed è stata proprio questa foto dove Chanel ha posato da vera icona di stile a scatenare un bel po' di critiche da parte dei suoi numerosi haters. In tanti, infatti, hanno accusato la fidanzata di Crisian Babalus di fare la bella vita sulle spalle dei genitori con commenti del tipo: "Tutti bravi coi soldi di mamma e papà, beata te" o ancora "M i soldi chi te li da, la borsetta di mammà?". E c'è anche chi ha criticato la 16enne in questi termine: "Una foto che studi con dei libri? Hai 16 anni comportati da tale".

Ancora una volta, in tantissimi se la sono presa con Chanel Totti che, imperturbabile, continua a mostrare la sua vita sui social, tra lussi, borsette firmate e party incredibili, senza farsi intaccare dai commenti altrui. E questo atteggiamento della figlia di Ilary Blasi, a cui assomiglia sempre di più, se da un lato fa rabbia a tantissimi, dall'altro è molto apprezzato da chi la difende e l'ammira.

"Da quando avere i soldi è un reato?", scrive, infatti, qualcuno sotto il post, "Rosicate, rosicate" commenta, invece, qualcun altro difendendola. Intanto Chanel continua a godersi la sua vacanza negli Stati Uniti insieme ai suoi fratelli, a papà Franceso Totti e alla nuova compagna Noemi Bocchi e questo nuovo quadretto familiare è davvero adorabile.