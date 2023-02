Chanel Totti, vita da star a 15 anni ma piovono (ancora) critiche: "Goditi la tua adolescenza"

Biondissima, sicura di sé, amante del lusso e dei vestiti alla moda oltre che grande appassionata di selfie allo specchio e di vacanze super chic. Di chi stiamo parlando? Di Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, la quindicenne che stiamo imparando a conoscere sempre di più dopo quella polemica sui ritocchini che l'aveva coinvolta e resa famosissima e il racconto della sua vita da sogno che fa ogni giorno sui suoi profili social. Sempre più pronta a entrare nel mondo dello spettacolo come mamma Ilary, non c'è occasione in cui Chanel non si metta in mostra con qualche scatto sexy e con un trucco e parrucco sempre curati nel minimo dettaglio. E questa ragazza è talmente curata nel suo look e con un atteggiameto che la fa assomigliare molto di più a una trentenne che a una quindicenne che, proprio per questo motivo, è finita spesso al centro di diverse critiche per il fatto di voler dimostrare di avere molti più anni di quelli che ha e voler essere "donna vissuta" a tutti i costi.

Ma Chanel, le critiche se l'è sempre fatte scivolare di dosso e ha continuato a vivere, con fierezza, la sua vita da star tra vacanze super lusso, giornate di shopping, viaggi in giro per il mondo con mamma Ilary e outfit da vera diva. Nonostante, però, il suo saper andare avanti per la sua strada, le critiche nei suoi confronti non si sono mai placate e le più recenti riguardano proprio il suo stile di vita da vera star.

"Sì, sei bella ma viviti la tua adolescenza" le scrive qualcuno su TikTok, "38 anni, complimenti", ironizza, invece, qualcun altro e c'è chi ribadisce ancora una volta quanto sia esagerato e sbagliato permettere a dei ragazzi così giovani di "bruciarsi" così presto. Seguirà, Chanel, i consigli di chi la vuole più ragazzina e meno donna? Stando al suo caratterino siamo certi di no e, intanto, al di là delle critiche la 15enne si gode la sua ultima vacanza super chic a Madonna di Campiglio tra relax in spa, sciate e tanto lusso intorno. Meglio di così?