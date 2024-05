Chanel Totti compie 17 anni: le foto della festa con il fratello e gli amici (ma senza il fidanzato)

Il fratello Cristian con la fidanzata Melissa Monti, gli amici e le amiche più care, papà Francesco e mamma Ilary Blasi che - a distanza - le rivolgono i loro auguri social: Chanel Totti è sommersa d'affetto già nelle prime ore di questo suo 17esimo compleanno, festeggiato con le persone più importanti della sua vita alla fine di una serata che è coincisa con la mezzanotte del 13 maggio. Ma visti i precedenti, con gli anniversari celebrati con rose rosse, baci e dediche d'amore sempre condivisi via Instagram, è impossibile non notare come stavolta manchi il fidanzato di Chanel, Cristian Babalus, palesemente assente sia dalla cena che dai social da cui è assente qualsiasi riferimento al compleanno della fidanzata. Che la giovane coppia stia attraversando la sua prima crisi? I due stanno insieme da un anno e solo un mese fa festeggiavano l'anniversario in una suite extralusso a Montecarlo. Ora però, nonostante la giornata sia così importante per Chanel, non c'è un minimo riferimento ai rispettivi nomi. Almeno per ora...

Ma se Cristian Babalus non ha inviato auguri social a Chanel Totti, ci ha pensato invece papà Francesco Totti ad avere un pensiero per la sua "bambina", protagonista di un post che lo ritrae insieme a lei in campo in un dopo-partita, entrambi con la maglia della Roma. "Ti amo", è la dedica per lei, destinataria anche del pensiero di mamma Ilary Blasi che ha scelto, anche lei, una foto della figlia da piccola e la didascalia "Tanti auguri amore mio".