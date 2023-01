Chanel Totti fidanzata? Spunta il video con un ragazzo in discoteca (che le da un bacio)

Weekend danzereccio per Chanel Totti. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è stata beccata sabato sera in una discoteca di Roma in compagnia di alcuni amici. Non solo. Su TikTok circola un video - pubblicato dalla pagina Supergossip - in cui la quindicenne sembra avere più di una simpatia per un ragazzo del gruppo.

Nelle immagini si vede la ragazza ballare con un drink in mano e divertirsi al tavolo del locale, poi quando si siede ecco un ragazzo andarle vicino. Mentre Chanel è seduta, lui alle spalle l'abbraccia e poi le bacia la testa, tenendole una mano. La secondogenita di casa Totti chiude gli occhi sognante, lasciando immaginare che questo ragazzo per lei non sia soltanto un amico. Sui social Chanel ha spesso scherzato sul suo essere single e sfortunata in amore. Sarà arrivato il principe azzurro pronto a farle cambiare idea?

La fidanzata di Cristian

Chanel potrebbe quindi seguire le orme di Cristian, fidanzato già da tempo. Il 17enne - primo figlio di Totti e Ilary Blasi - è legato da oltre un anno a Melissa Monti, anche lei di 17 anni. I due sono innamoratissimi e trascorrono insieme tutto il tempo libero, nonostante abbiano entrambi molti impegni oltre alla scuola: lui con le giovanili della Roma, lei tra spot e film. Melissa, infatti, è una giovane attrice e nel suo curriculum vanta già titoli importanti come "La grande bellezza", mentre per la tv ha recitato in fiction di successo come "Solo per amore" e "Mi chiamo Maya". Sul suo profilo Instagram ci sono diverse foto con Cristian (e il follow di Francesco Totti). Adesso, dunque, gli occhi sono puntati sul misterioso ragazzo che avrebbe fatto perdere la testa a Chanel.