Chanel Totti e il fidanzato a Lugano con Ilary Blasi e Bastian: weekend a 4

Compleanno in Svizzera per Chanel Totti. Oggi la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti compie 16 anni e festeggia a Lugano con la mamma e il compagno Bastian - ormai di casa nella villa al Torrino - ma insieme a loro c'è anche il fidanzato Cristian Babalus. Un fine settimana in 4, rilassante e romantico.

Su Instagram alcune foto allo splendido paesaggio su cui affaccia il lussuoso hotel che li ospita, dove ieri sera hanno cenato vista lago. Poi, sempre tra le storie, gli auguri di mamma Ilary, che condivide una foto dei primi mesi di gravidanza, quando aveva da poco scoperto dell'arrivo della seconda figlia: "13 maggio 2007. Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese - scrive - e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto". Chanel, ricondividendo la storia, replica: "L'unica per me. Ti amo con tutta me stessa". Sul profilo di Francesco Totti, invece, una loro foto di qualche anno fa, quando "Chani" - così la chiamano in famiglia - era ancora una bambina.

Il tempo è passato in fretta e oggi Chanel è una giovane donna innamorata. La bufera esplosa dopo le accuse dell'ex compagna di Cristian - che li aveva accusati di tradimento - sembra essersi placata. I due non si nascondono più e si vivono il loro amore alla luce del sole. E adesso anche in famiglia.