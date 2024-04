Chanel Totti, critiche per la foto con il fidanzato alle Maldive: il commento di papà Francesco

Vacanza in famiglia ma allo stesso tempo d'amore per Chanel Totti, alle Maldive insieme al fidanzato Cristian Babalus, Francesco Totti e Noemi Bocchi. I quattro condividono una villa con spiaggia privata e piscina nel resort di un atollo paradisiaco e stanno trascorrendo molto tempo insieme - tra relax, escursioni e sport - ma non mancano i momenti in cui la giovane coppia si concede scorci romantici e spazi solo per loro.

"Io e te" scrive Chanel in un post su Instagram, dove condivide una foto al tramonto, in riva al mare, mentre il fidanzato la tiene in braccio. Immagine che ha sollevato feroci critiche, a cui però la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi non risponde. "Hai 16 anni" le ricorda con severità più di qualcuno, mentre un altro le fa notare: "Ma domani non vai a scuola? Troppa fretta di crescere, imitando la mamma stai dimenticando la tu età. Troppo piccola per ostentare tutto ciò, mi sembra assurdo. Lo dico da mamma, c'è un tempo per tutto".

Un pensiero, questo, condiviso da molti. E c'è chi ci va giù ancora più pesante: "Lei che potrebbe avere chiunque prende uno così, con già una figlia. Quanto mi farebbe girare se fosse mia figlia". A quanto pare, però, papà Francesco si fa scivolare addosso ogni critica, proprio come lei. Nessuna replica ai commenti velenosi, Totti risponde a modo suo, con una battuta per sdrammatizzare e dimostrare agli hater che i loro giudizi non lo sfiorano: "Che paparazzo è?". Insomma, è proprio lui l'autore dello scatto finito sotto la lente d'ingrandimento dei criticoni.