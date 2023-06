Chanel a Milano per supportare mamma Ilary Blasi: la foto dopo la finale dell'Isola

Chanel Totti insieme al fidanzato Cristian Babalus sono andati a Milano in occasione della finale dell'Isola dei famosi. La coppia è stata spesso inquadrata dalle telecamere del reality condotto da Ilary Blasi. Non è la prima volta che i figli di Ilary partecipano tra il pubblico: lo scorso 22 maggio hanno varcato la soglia dello studio 20 di Mediaset Cristian Totti insieme alla fidanzata Melissa Monti.

Per Ilary si trattava di una puntata molto importante, la conclusione di un programma a cui la conduttrice è particolarmente legata, e sicuramente per Blasi la presenza della figlia è stata importante. Le due si sono anche scattate una foto pre puntata che è stata però pubblicata da Chanel, su Instagram, quasi alla fine dello show.

Nonostante la questione divorzio, tra Blasi e Totti, sia stata, e sia ancora, raccontata da quotidiani e social i figli sono rimasti sempre molto legati ai genitori come dimostrano le foto e i momenti trascorsi insieme in questo anno e mezzo. Chanel e Ilary sono anche andate in vacanza insieme con i rispettivi fidanzati, mentre con Francesco non mancano i video condivisi su TikTok.