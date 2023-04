Chanel, il messaggio per mamma Ilary durante l'Isola. Tra frecciate a Totti e gaffe

Sono molto legate Ilary Blasi e la figlia Chanel Totti. Lo raccontano i messaggi che da sempre le due si scambiano reciprocamente. E lo racconta anche il messaggio di incoraggiamento che la 16enne ha voluto inviare ieri per la mamma poco prima del ritorno in onda dell'Isola dei Famosi, di cui è conduttrice. "Ready for tonight", scrive Chanel, lasciando intendere di sostenere la madre nella sua avventura professionale e, al contempo, piazzandosi davanti alla tv come prima spettatrice d'eccezione del reality show.

Per Ilary quella di ieri è stata una puntata diversa dalle altre: ha infatti sancito il ritorno in tv dopo un anno difficile, quello della separazione dal calciatore Francesco Totti, con cui faceva coppia da vent'anni. E Chanel ha voluto sostenerla da lontano: la madre a Milano, in diretta dagli studi Mediaset, e la figlia a Roma, pronta a fare il tifo per lei. Non a caso, proprio ad inizio puntata, Ilary ha voluto smorzare la tensione sul "caso Totti" con una battuta ad hoc: "Per uno che arriva c'è uno che va", ha detto con ironia. Ilarità in rete, dove in molti apprezzano l'irriverenza della conduttrice.

Ma quello di ieri sera non è certo l'unico messaggio che Chanel ha scritto alla sua mamma in questi mesi difficili. Basta tornare all'8 marzo scorso, ovvero il giorno della festa della donna, quando la ragazza ha pubblicato uno scatto di Ilary e della sorellina Isabel con scritto "Alle mie uniche donne" (parole in cui molti hanno voluto rintracciare una frecciata a Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti). Ancora prima, durante il caos della separazione, Chanel ha condivido uno scatto della mamma con la dedica "Prima di tutto".