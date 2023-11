Divorzio Totti-Blasi, Chanel si schiera con mamma Ilary: "Fiera della donna che sei"

Chanel Totti si schiera dalla parte di mamma Ilary sulla tanto dibattuta questione del divorzio dei suoi genitori Ilary Blasi e Francesco Totti. O perlomeno, è quello che sembrera emergere dalle sue recenti dichiarazioni in occasione del debutto su Netflix del docufilm su Ilary Blasi, Unica. La sedicenne, secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, ha voluto omaggiare la mamma e sottolineare cosa pensa di lei e di come ha affrontato la durissima separazione dall'ex calciatore della Roma, con una storia Instagram dolcissima dove ha dichiarato di non poter essere più fiera di sua mamma e della donna forte che ha dimostrato di essere in questo ultimo durissimo anno.

"Fiera della Donna che sei, ti amo" sono state, infatti, le parole scelte da Chanel per dichiarare tutto il suo amore e stima per mamma Ilary Blasi che, proprio ieri 24 novembre 2024, ha fatto il suo debutto su Netflix con un docufilm intimo dove ha raccontato, per la prima volta, tutta la sua verità sul divorzio con l'ex marito. Un insieme di non detti, segreti e sotterfugi, che vengono svelati esattamente un anno dopo l'annuncio di separazione tra i due e che hanno riaperto un vaso di Pandora mai del tutto chiuso. Ed è così che si è tornati a parlare del divorzio Totti-Blasi, di come Ilary ha scoperto del tradimento con Noemi Bocchi, delle indagini dell'investigatore privato finite male, della verità sui Rolex rubati e le borsette nascoste fino a passare alle continue bugie, tradimenti e ripicche che hanno portato alla spaccatura irraparabile tra quella che sembrava essere la coppia più bella d'Italia.

E tra i tanti sostenitori di Ilary Blasi che, dopo Unica, ha parlato per la prima volta raccontando la sua versione dei fatti, c'è anche sua figlia Chanel che non ha esitato nel dichiarare pubblicamente da che parte sta e quanto, quella mamma irriverente, forte, sempre con la battuta pronta ma anche fragile che dal divorzio ha sofferto molto, come dimostrano le sue continue lacrime nel docufilm, sia per lei una fonte d'ispirazione, stima e orgoglio. Per Chanel, Ilary è una donna con la d maiuscola e sarà forse, qusta, una frecciatina per papà Francesco, reo di avere tradito Ilary con Noemi Bocchi? Sembra proprio di sì.