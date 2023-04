Chanel Totti, la tiktoker che l'accusa di essere l'amante del compagno pubblica i messaggi

Dopo le pesanti dichiarazioni fatte da Martina De Vivo in un video pubblicato su TikTok - in cui accusa l'ex compagno e padre di sua figlia di averla tradita con Chanel Totti - Cristian Babalus ha risposto ieri alla 22enne, smentendo ogni parola sulla secondogenita di Totti e Ilary Blasi. Chanel non c'entra niente con questa vicenda secondo il racconto di Cristian, che assicura che la telefonata di cui parla Martina - trovata sul suo telefono - c'è stata quando lui era già andato via da casa. Parole, queste, ricondivise tra le storie Instagram anche dalla figlia dell'ex calciatore, che non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito.

A distanza di poche ore Martina è tornata alla carica: "Spendo qualche parola per quanto riguarda tutte le bugie che ho letto. Mi viene da ridere a leggere tutto questo schifo. Nessuno nega che io e lui litigavamo spesso - scrive su Instagram - ma ho numerose prove del fatto che quando ho trovato la chiamata io e Cristian stavamo ancora insieme. Ne ho tante tante tante, quindi do solo come consiglio a loro di non obbligarmi a mostrarle". Poco dopo, però, lo fa. Tra le storie ecco lo screen di alcuni messaggi che si sono scambiati lei e Cristian dopo il fattaccio. "Neghiamo fino alla morte pure se c'è la chiamata? Non te meriti neanche più di parlare, anche se fosse sarebbe inutile perché fai solo schifo e l'importante è che io non voglio più avere a che fare niente con te. Prendi le tue cose e vattene via" ha scritto lei sabato 11 marzo. Lui pochi minuti dopo ha risposto: "Tu hai perfettamente ragione in tutto, io non riesco a stare senza di te ma dall'altra parte ti meriti tutta la serenità". Segue un vocale, sempre di lui.

Lo sfogo

Nella storia dopo Martina continua: "Come diceva lui? Era venuto a prendere i suoi vestiti per andare via e io ho trovato la chiamata. Non mi sembra proprio e un applauso anche per il suo coraggio, lo sa bene che ho anche la foto della chiamata con la data. Io non ho mai infangato nessuno, ho sempre detto solo la verità - insiste Martina - Ho pubblicato il video solo dopo che loro hanno messo una foto insieme, una pugnalata nello stomaco specialmente in una situazione del genere". Infine la tiktoker parla al plurale, riferendosi a entrambi: "Io senza parole per lo schifo e le bugie lette sul mio conto, almeno dì la verità e prenditi, anzi prendetevi le vostre colpe! Dopo ciò il discorso lo chiudo qui, non risponderò più a niente che riguardi questa storia. Da oggi finisce qui".