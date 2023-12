Chanel Totti a Montecarlo con Cristian Babalus, spunta l'anello preziosissimo

Fanno sul serio Chanel Totti e Cristian Babalus. Non che un gioiello possa stabilire l'importanza di un sentimento, ma il solitario che spunta tra le storie Instagram della sedicenne fa pensare a un fidanzamento vero e proprio.

Chanel indossa il prezioso anello sull'anulare, come si può vedere dalle ultime storie Instagram, e lo sfoggia con orgoglio, felice del suo amore. I due sono appena rientrati a Roma dopo qualche giorno trascorso a Montecarlo, e forse proprio lì Babalus l'ha stupita con questo gesto. Il ventenne - titolare di un noto negozio di abbigliamento a Roma e papà di una bambina di 11 mesi - all'inizio di questa relazione è stato travolto dalle pesanti accuse dell'ex compagna, madre di sua figlia, che ha raccontato sui social di essere stata tradita proprio con Chanel. Una vicenda in cui la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi non è mai interveuta.

Chanel e Cristian hanno ufficializzato la loro relazione lo scorso maggio e da allora sono inseparabili. Babalus ormai è di famiglia e spesso la giovane coppia è in compagnia di Ilary Blasi e Bastian Muller (più raramente, invece, frequentano Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi). Matrimonio in vista? Presto per dirlo, soprattutto considerando l'età di Chanel (16 anni), ma le intenzioni, a quanto pare, ci sono tutte.