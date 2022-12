Chanel Totti star di TikTok ma già c'è chi la immagina in tv: "Ti vedo già in tutti i reality"

Ce la vedete Chanel Totti in tv? Dopotutto non sarebbe poi così assurda come ipotesi considerando che sua mamma Ilary Blasi è uno dei volti più noti e chiacchierati del piccolo schermo. In più sembra proprio che Chanel abbia una certa predisposizione per i riflettori stando al suo profilo TikTok dove la 15enne si mette quotidianamente in mostra attirando sempre più attenzione su di sé.

Spesso criticata perché ha l'aspetto di una 30enne più che di una 15enne, o per i suoi presunti ritocchini in viso che la rendono sempre più simile a mamma Ilary, Chanel è uno dei personaggi più popolari sui social dove viene seguita, in particolare su TikTok, da quasi 400mila followers. C'è chi la ama e chi la odia ma una cosa è certa di lei si sta parlando già da un po' e c'è già chi inizia a ipotizzare un suo possibile futuro nel mondo dello spettacolo e, nello specifico, nei reality show dove sarebbe, secondo alcuni, una concorrente perfetta.

"Ti vedo già in tutti i reality" le ha scritto un follower su TikTok in risposta a uno dei suoi ultimi video e così si è aperto un dibattito sul possibile debutto della 15enne in tv. Sarà davvero così? Per adesso non possiamo saperlo ma siamo sicuri che stando al suo caratterino e al suo amore per le telecamere, Chanel potrebbe presto rubare i riflettori ai suoi genitori e diventare lei, la più famosa della (ex) famiglia Totti-Blasi. Non ci resta che stare a vedere quando accadrà.