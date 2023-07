Chanel è in vacanza con Totti (e Noemi), ma pensa a mamma Ilary: il regalo è dolcissimo

Seconda estate da separati per Francesco Totti e Ilary Blasi, di conseguenza anche i tre figli si dividono le vacanze un po' con mamma e un po' con papà. Quest'anno, però, ci sono anche i rispettivi compagni, e mentre la conduttrice è volata in Brasile con Bastian Muller, l'ex calciatore ha portato tutti in California insieme a Noemi Bocchi.

Le immagini condivise sui social mostrano una grande serenità fra tutti, anche se il pensiero per la mamma è sempre presente. Tra Los Angeles, Las Vegas e le altre tappe del viaggio americano, Chanel ha comprato un piccolo pensiero per la conduttrice ma pieno di significato: una targhetta rosa con la scritta (in inglese): "Per mamma. Molte donne fanno cose nobili, ma tu le sorpassi tutte". La sedicenne ha scattato una foto al regalino e l'ha condivisa tra le storie Instagram, taggano Ilary Blasi. Uno 'spoiler' che ha anticipato la sorpresa, ma che senza alcun dubbio farà sciogliere la conduttrice dall'altra parte dell'oceano.

Tra pochi giorni Chanel, Cristian e la piccola Isabel torneranno a Roma e poi sarà il momento della vacanza con mamma, ancora top secret. La scorsa estate - proprio pochi giorni dopo l'annuncio della separazione - erano volati in Africa. La conduttrice riuscirà sicuramente a stupirli anche stavolta.