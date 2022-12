Chanel Totti corteggiatissima: arriva il meraviglioso regalo di Natale

Sempre più protagonista dei social dove solo su Tiktok conta circa 352mila follower, da tempo Chanel Totti ha iniziato a farsi apprezzare da un pubblico che fino a qualche anno fa la conosceva solo come la bambina, figlia di Francesco e Ilary Blasi. Oggi la secondogenita della ormai ex coppia è cresciuta, ha 15 anni e agli utenti si mostra spigliata davanti all'obiettivo dello smartphone che riprende la grande somiglianza con i suoi genitori, ma pure una certa predisposizione a saper stare davanti ai riflettori.

C'è chi l'apprezza, chi la critica per un aspetto che a detta di qualcuno sarebbe stato già modificato da qualche ritocchino, ma anche chi per lei ha iniziato a provare qualcosa di più... D'altronde l'età di Chanel è quella delle prime cotte e dei primi feeling, per cui i corteggiatori non mancano certo alla giovane ragazza. E infatti, stando al settimanale Chi, in occasione del Natale Chanel sarebbe stata destinataria di un bellissimo regalo da parte di uno di loro particolarmente deciso a fare colpo. Il "dolce mittente" avrebbe inviato cinquanta rose rosse accompagnate da una dedica speciale per lei che, al momento, sui social non ha fatto accenno al romantico omaggio. Che sia il segnale di una tenera corrispondenza ancora tutta da preservare agli occhi e alle orecchie degli utenti? Chissà. Per ora la ragazza continua a godere del relax di questo periodo in famiglia, con papà Francesco il giorno di Natale in particolare, con cui ha posato per un selfie a tema.

Chanel Totti e gli haters

Dopo aver affrontato il divorzio pubblico dei suoi genitori e la nuova relazione del padre con Noemi Bocchi Chanel Totti ha dovuto avere a che fare anche con diversi haters che le hanno puntato il dito contro accusandola di essersi rifatta nonostante la sua giovane età. La quindicenne romana, infatti, è stata tacciata di aver ceduto a ritocchini ed è stata presa di mira per aver dichiarato di essere favorevole alla chirurgia estetica e pronta a ricorrere volentieri a qualche punturina, compiuti i diciotto anni.

La quindicenne, dunque, ha voluto rispondere una volta per tutte a chi la rimprovera di essere esteticamente poco naturale e artefatta e, in un video su TikTok, ha messo le cose in chiaro usando le parole di una grande paladina della chirurgia estetica, Elenoire Ferruzzi: "Non voglio somigliare alle facce di mer*a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca*are al caz*o" ha detto Chanel, usando la voce dell'icona trans e lasciando intendere di pensarla esattamente come la Ferruzzi sul tema chirurgia estetica.