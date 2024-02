San Valentino romantico per Chanel Totti: la cena fuori e il regalo da oltre 2mila euro dal fidanzato

Chanel Totti ha trascorso un San Valentino romanticissimo con il fidanzato Cristian Babalus. Per la sera degli innamorati nulla è stato lasciato al caso: cena romantica in un ristorante di Roma, hanno mangiato tra le varie cose cruditè di pesce, poi rose rosse e anche un super regalo.

Babalus ha infatti sorpreso la quasi 17enne con un anello di Cartier. Il gioiello è particolarmente prezioso e anche impegnativo: nel caso in cui fosse in oro bianco avrebbe un valore di 2.290 euro, se fosse invece in platino costerebbe 4.400 euro. Si tratta di un pezzo della collezione "Love", una delle più celebri nel noto brand francese e creata negli anni Settanta. La linea è particolarmente riconoscibile merito delle piccole viti in rilievo.