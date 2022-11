"A 15 anni sei già rifatta" ma Chanel Totti risponde: "Non voglio somigliare alle vostre facce di mer*a"

Chanel Totti sembra aver preso da mamma Ilary non solo la somiglianza fisica ma anche il suo bel caratterino. La secondogenita di casa Totti-Blasi, infatti, sta dimostrando di essere una ragazza con le idee chiare che non si fa né mettere i piedi in testa né scalfire dalle critiche. Chanel, dopo aver affrontato il divorzio pubblico dei suoi genitori e la nuova relazione del padre con Noemi Bocchi ha dovuto avere a che fare anche con diversi haters che, sui social, le hanno puntato il dito contro accusandola di essersi rifatta nonostante la sua giovane età. La quindicenne romana, infatti, è stata tacciata di aver ceduto a ritocchini, proprio come sua mamma, Ilary Blasi, ed è stata presa di mira per aver dichiarato di essere favorevole alla chirurgia estetica e pronta a ricorrere volentieri a qualche punturina, compiuti i diciotto anni.

La quindicenne, attivissima sui social, ha voluto rispondere una volta per tutte a chi la rimprovera di essere esteticamente poco naturale e artefatta e, in un video su TikTok, dove conta oltre 300mila followers, ha voluto mettere le cose in chiaro usando le parole di una grande paladina della chirurgia estetica, il volto più controverso di questa edizione del Grande Fratello Vio, Elenoire Ferruzzi: "Non voglio somigliare alle facce di mer*a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca*are al caz*o" ha detto Chanel, usando la voce dell'icona trans e lasciando intendere di pensarla esattamente come la Ferruzzi sul tema chirurgia estetica.

Come la penseranno mamma e papà? Ilary, come sappiamo, non ha mai nascosto di essere finita nello studio di qualche chirurgo nel corso della sua vita, quindi potrebbe prenderla bene. Francesco Totti? Staremo a vedere.