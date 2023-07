Chanel in vacanza con papà Totti, ma senza fidanzato: non accetta la storia?

Vacanze a stelle e strisce per Francesco Totti e tutta la sua nuova famiglia allargata. L'ex numero 10 giallorosso è partito per gli Stati Uniti con i figli, Cristian, Chanel e Isabel, la compagna Noemi Bocchi, i due figli di lei, e alcuni amici. Manca all'appello Cristian Babalus, il fidanzato della secondogenita, che ormai è di casa, ma evidentemente solo al Torrino.

Proprio così. Il ventenne frequenta spesso la villa di famiglia - rimasta a Ilary Blasi - e ha molta confidenza con la mamma della fidanzata e il suo compagno Bastian. Dopo un weekend trascorso insieme a Lugano, per il compleanno di Chanel, capita che i 4 escano insieme: Chanel e Cristian sono andati anche a Milano per l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, qualche settimana fa, e in quell'occasione hanno dimostrato ancora una volta di avere un ottimo feeling con la conduttrice. Non si sono mai visti insieme, invece, il ragazzo e Francesco Totti, o quantomeno pubblicamente, e se questa poteva essere l'occasione per conoscersi e trascorrere un po' di tempo insieme è certamente sfumata e non per volere della giovane coppia.

Totti ha preferito volare negli Stati Uniti solo con i figli. Cristian Babalus, quindi, è rimasto a Roma così come Melissa Monti, fidanzata del primogenito, e ieri sera erano al mare insieme. Con loro anche Mirko, il fratello di lei, come si vede dalla foto pubblicata dal fidanzato di Chanel su Instagram: tre pizze e tre birre in spiaggia, al tramonto, e il desiderio di essere oltreoceano. Se neanche Melissa è stata invitata, allora si potrebbe pensare che questa voleva essere semplicemente una vacanza familiare, ma a rinvigorire le voci di qualche dissapore tra Francesco Totti e il fidanzato della figlia ci pensa Instagram: l'ex calciatore segue la nuora, mentre ignora sui social il genero. Normale gelosia da papà o c'è qualcosa che non accetta di questa storia? La saga continua.