Chanel accusata di tradimento, Totti ci scherza su: "Ecco il nuovo fidanzato"

Chanel Totti accusata da una tiktoker - Martina De Vivo - di avere avuto una relazione con l'ex compagno e padre di sua figlia quando ancora stavano insieme. È questa la tempesta che si è abbattuta nei giorni scorsi sulla secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, che non ha mai replicato a certe dichiarazioni.

A parlare è stato il ragazzo, Cristian Babalus, che l'ha difesa, assicurando la sua totale estraneità a quanto accaduto tra lui e l'ex compagna. Una vicenda di cui certamente si sarà parlato in casa Totti, ma che nessuno ha voluto mai commentare. Ci pensa l'ex calciatore, adesso, a sdrammatizzare tutto quanto, certo che si tratti dell'ennesimo gossip che prende di mira la sua famiglia.

Quando si tratta di difendere e proteggere i figli, Totti non si tira mai indietro anche se stavolta preferisce scherzarci su. Su TikTok sta girando un video in cui venerdì sera, al concerto di Eros Ramazzotti a Roma - dove è andato con la compagna Noemi Bocchi, insieme a Cristian e Chanel - il Pupone fa una battuta alla figlia. Prima la inquadra mentre canta "Un'altra te", poi sgancia la freddura, inquadrando con il telefono anche un caro amico di famiglia, vicino a lei: "Ecco il fidanzato nuovo. Il fidanzato di Chanel, eccolo". Una battuta che dimostra come le voci circolate negli ultimi giorni non abbiano minimamente intaccato la serenità familiare e che Francesco Totti è totalmente dalla parte di sua figlia, che si è trovata coinvolta in una situazione evidentemente più grande di lei.