Come sta Charlene di Monaco? Parla il marito Alberto

Procede per il meglio la convalescenza della principessa Charlene che, dopo l’ultima operazione, si prepara finalmente a tornare a casa. A rassicurare tutti è Alberto di Monaco che, intervistato da Point De Vue, ha parlato della consorte e annunciato la data del probabile rientro in patria dopo mesi trascorsi in Sudafrica. "Potremo valutare il suo rientro molto presto. E posso dire che sarà a Monaco prima della Festa Nazionale" ha affermato il sovrano. Per il 19 novembre, dunque, il principato si potrebbe preparare a doppi festeggiamenti.

L'8 ottobre scorso Charlene ha subito un ultimo intervento chirurgico e parlando del delicato intervento: “Sta molto meglio” ha aggiunto Alberto: “Quest'ultima operazione che ha riguardato il setto nasale è andata molto bene”. La delicata situazione di salute della principessa, dunque, pare rientrata del tutto e l’infezione otorinolaringoiatrica che per mesi l’ha costretta lontano dal principato sembra ormai passata. Alberto aveva sempre rassicurato sulle sue condizioni della moglie post intervento, ma mai fino a ora si era sbilanciato nel dare una data così precisa e imminente.

Il triste messaggio della principessa Charlene

Se delle sue condizioni di salute ha parlato pubblicamente il marito Alberto, sui social Charlene di Monaco è ricomparsa con un triste ricordo della sua cagnolina morta in un incidente: "Il mio piccolo angelo è morto la notte scorsa, è stata investita. Mi mancherai tanto, riposa in pace" ha scritto la principessa, sostenuta da quanti comprendono un dolore così grande da affrontare proprio quando non può contare sul sostegno della sua famiglia.