Charlene di Monaco ricoverata, parla il principe Alberto: gli ultimi aggiornamenti

Non cessa lo stato di preoccupazione per la salute di Charlene di Monaco, ancora ricoverata in un centro specializzato dopo il rientro nel Principato dal Sudafrica e i diversi interventi chirurgici a cui è stata sottoposta. Nelle scorse ore ad aggiornare sulle condizioni della principessa è stato il marito Alberto: "La principessa Charlene sta molto meglio e spero che torni presto nel Principato" ha fatto sapere il Principe attraverso il giornale Monaco-Matin, senza aggiungere ulteriori dettagli sulla delicata situazione.

Prima di tale dichiarazione, l'ultimo bollettino sanitario emesso dal principe Alberto II era quello emesso alla vigilia di Natale, quando un comunicato evocava un recupero "incoraggiante" della consorte che richiedeva "ancora alcuni mesi".

I problemi di salute di Charlene di Monaco

Tornata in famiglia lo scorso novembre dopo otto mesi di assenza, la principessa Charlene ha dovuto lasciare Montecarlo per andare in convalescenza in un centro specializzato dopo il rientro dal Sudafrica. Da allora, i comunicati stampa del Palazzo si sono limitati a ricordare l'invito della coppia a continuare a "rispettare la loro privacy così come quella dei loro figli".

Intanto le voci sulla sua salute non hanno mai cessato di circolare e hanno anche raccontato di un dimagrimento notevole: a detta di qualcuno Charlene peserebbe solo 46 kg, molto poco per il suo metro e 77 di altezza. Ricoverata in Svizzera, il marito Alberto avrebbe affittato una villa vicino Zurigo per starle vicino, ma i dubbi sull’effettiva solidità del loro matrimonio restano, per quanto sempre smentiti dalle fonti ufficiali.