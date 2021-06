Charlene di Monaco sta male, resterà in Sudafrica "indefinitivamente": salta l'anniversario di nozze con Alberto

Da Palazzo informano sulle condizioni della principessa, operata a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica. Non sarà insieme al marito per festeggiare il decimo anniversario

Charlene di Monaco non sta ancora bene e non farà ritorno a Palazzo per festeggiare insieme al principe Alberto il loro decimo anniversario di matrimonio. La principessa si trova infatti ancora in Sudafrica, dove rimarrà per un tempo "indefinito" per riprendersi dalle complicazioni di una grave infezione otorinolaringoiatrica che l'ha colpita a maggio e che l'ha già vista finire più volte sotto i ferri, prolungando il suo soggiorno nel paese dove è cresciuta.

Charlene ha contratto l'infezione dopo essere tornata in Sudafrica per partecipare a delle iniziative con la sua fondazione, impegnata nella salvaguardia degli animali in via di estinzione.

Come sta la principessa Charlene di Monaco

Le condizioni di salute della moglie del principe Alberto sono state confermate da una nota diffusa da Palazzo e inviata al magazine People. "Quest'anno sarà la prima volta che non sarò con mio marito per il nostro anniversario di matrimonio a luglio, questo per me è difficile e mi rattrista", ha affermato la principessa Charlene in una nota. "Tuttavia, Alberto e io non abbiamo avuto altra scelta che seguire le istruzioni del team medico, anche se è stato estremamente difficile. Lui mi è stato di incredibile supporto", ha aggiunto.

Per Charlene quindi non è ancora il momento di viaggiare. Grazie alla tecnologia, la principessa ha conversazioni quotidiane con Alberto e con i figli, che pur essendo un toccasana per il suo morale non leniscono la sofferenza per la loro mancanza, ha detto. Tutti e tre sono stati di recente a trovarla in Sudafrica, per poi fare ritorno a Monaco. Presto dovrebbero rimettersi in viaggio e raggiungere nuovamente Charlene.

Gli account social della principessa hanno poi diffuso un video celebrativo del loro anniversario di nozze dedicato al principe Alberto, con immagini che raccontano la loro storia precedente al matrimonio, le nozze in pompa magna nel cortile del Palazzo di Monaco e la nascita dei principini Jacques e Gabriella.