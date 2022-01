Charlene di Monaco, voci preoccupanti nel giorno del suo compleanno: "Pesa solo 46 kg"

In un periodo già segnato dalle preoccupazioni per le sue condizioni di salute, il pensiero per Charlene di Monaco si fa più insistente oggi che ricorre il suo 44esimo compleanno. Su Instagram sono migliaia gli utenti che stanno apprezzano il video realizzato come omaggio alla principessa: “Ti celebriamo per come ti dedichi nel cambiare la vita delle persone in tutto il mondo, per la tua passione e dedizione per salvare e cambiare vite” si legge a corredo del filmato che raccoglie i momenti più importanti raffigurati nelle immagini pubblicate, ma nuove indiscrezioni sul suo stato psicofisico non permettono di festeggiare spensieratamente la ricorrenza.

Stando alle ultime voci, infatti, la principessa è ancora ricoverata in una clinica Svizzera e sarebbe dimagrita moltissimo: attualmente peserebbe solo 46 kg, molto poco per il suo metro e 77 di altezza.

Charlene di Monaco dimagrita: come sta oggi

Già al ritorno dal Sudafrica, Charlene aveva perso molto peso e si era parlato della sua difficoltà a nutrirsi potendo ingerire solo cibi liquidi. Ricoverata in Svizzera, il marito Alberto avrebbe affittato una villa vicino Zurigo per starle vicino, ma i dubbi sull’effettiva solidità del loro matrimonio restano e continuano a raccontare della possibilità di un divorzio. Michael Wittstock, papà di Charlene, ha parlato delle condizioni di salute della figlia: “Mia figlia nuotava per 20 chilometri al giorno. Conoscendo il modo in cui si allenava, so che è solida e verrà fuori dal suo stato. Anzi, ne uscirà molto più forte” ha detto l’uomo che, durante gli otto mesi che lei ha trascorso in Africa, bloccata da un’infezione a orecchio, naso e gola, non è riuscito a farle visita per timore del Covid.

Ora Charlene è vicina ai suoi affetti, ma, a quanto pare, ancora tanto lontana dalla possibilità di viverli con la serenità di un tempo.