Charlene di Monaco torna a casa e spunta la clamorosa indiscrezione: "È incinta"

L’attesa, finalmente, è finita: dopo otto mesi di permanenza in Sudafrica per motivi di salute, Charlene di Monaco è tornata nel Principato, per la gioia del marito Alberto, dei figli Jacques e Gabriella e di tutti coloro che in questo lungo periodo si sono preoccupati per lei. Oggi il settimanale Chi pubblica le prime foto del suo arrivo a Nizza, a bordo di un jet privato con lo stemma di Casa Grimaldi partito da Durban: Charlene appare un po’ dimagrita e porta al guinzaglio il suo cane pronta a raggiungere il marito e i suoi gemelli che compiranno 7 anni il prossimo dicembre.

E proprio mentre la ex atleta 43enne era in volo per l’Europa, ecco arrivare un’altra indiscrezione sul suo conto: secondo la stampa tedesca, Charlene sarebbe incinta, dettaglio questo che va aggiungersi all’infinito coro di rumors che ultimamente l’hanno raccontata in crisi con il marito, condizionata da una maga o in gravi condizioni di salute. La voce non ha ricevuto alcuna conferma dalla diretta interessata o dall’entourage di Palazzo Grimaldi.

Alberto: "Charlene mi è mancata molto"

In questi mesi di lontananza due sono state le visite che Alberto e i figli hanno fatto a Charlene rimasta in Sudafrica dopo la terribile infezione che a maggio scorso l’ha colpita all’orecchio, al naso e alla gola. Poche, secondo chi ha visto in questa distanza geografica così prolungata le conferme di una crisi tenuta nascosta e alimentata anche dal festeggiamento a distanza del loro decimo anniversario di nozze, lo scorso luglio. Le dichiarazioni del principe, tuttavia, hanno offuscato qualsiasi illazione: “Charlene mi è mancata molto. Manca a tutti noi, le mancano i bambini e a loro manca la mamma” aveva affermato promettendo l’imminente rientro della moglie che il 19 novembre, come promesso, presenzierà alla Festa Nazionale del Principato, forse con un dolce segreto tutto ancora da confermare.