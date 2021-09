Il calvario di Charlene di Monaco: così la principessa sarebbe condizionata da una maga

Non si arresta il calvario della principessa Charlene di Monaco. I problemi di salute, le voci di crisi col marito, la distanza forzata dai figli in Sudafrica e adesso spuntano anche le voci di una presunta manipolazione da parte di una maga. Mentre infatti nel principato di Monaco il principe Alberto accompagna i figli a scuola per il primo giorno in classe, continuando una vita normale a Montecarlo, la moglie Charlene Wittstock dall'altra parte del mondo continua a curarsi per ristabilirsi in modo definitivo dall'infezione che l'ha portata a una serie di interventi alle testa. Ma non sarebbe sola. Al suo fianco - spiega il magazine diretto da Umberto Brindani - ci sarebbe una maga, la cui presenza nella vita della principessa potrebbe essere uno dei motivi della lontananza della ex nuotatrice dalla corte.

Una maga al fianco di Charlene?

Ad accentuare la distanza tra Charlene e i Grimaldi pare contribuisca il legame stretto della principessa con Dawn Mary Earl, una santona sudafricana con la quale condivide la passione per la numerologia e che è sua consigliera almeno dal 2016. La principessa, insomma, non farebbe un passo se i numeri non sono propizi.

I problemi di salute e le voci di crisi col principe Alberto

Il "giallo" prosegue anche a proposito delle sue condizioni di salute. La settimana scorsa l'ex modella sarebbe rimasta vittima di un collasso, arrivato dopo tre operazioni al volto dovute ad una misteriosa infezione otorinolaringoiatra.

Intanto, si vocifera da più parti di crisi matrimoniale con Alberto. Va precisato che le notizie ufficiali hanno sempre ribadito che la distanza di Charlene dalla Francia sia da ricondurre alla convalescenza della donna, colpita appunto da problemi di salute a gola, naso e orecchie, ma qualcuno (e, precisamente, il giornale tedesco Bunte) insinua che la donna stia cercando addirittura una casa proprio a Johannesburg. A fare particolarmente rumore sono stati, in particolare, i mancati festeggiamenti del decimo anniversario di nozze reali, celebrate fastosamente nel cortile del Palazzo dei Grimaldi.