Charlene di Monaco operata: gli aggiornamenti dopo l’intervento

La notizia del nuovo intervento subito da Charlene di Monaco ha rinnovato la preoccupazione per le condizioni di salute della principessa, bloccata ormai da otto mesi in Sudafrica dove era volata per promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti.

Fortunatamente la situazione pare sotto controllo: una fonte vicina a Palazzo Grimaldi, infatti, ha rassicurato tutti attraverso le pagine del magazine Hola! sul buon esito dell’operazione. "È andato tutto molto bene", ha rivelato la voce a proposito dell'ultimo intervento alla testa subito dalla moglie del principe Alberto che, esasperato dalle voci sul divorzio, aveva già rassicurato circa gli ottimi rapporti con la consorte. "Non è andata in esilio in Sudafrica, non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male sia a me che a mia moglie" aveva detto il principe qualche settimana fa.

Per Charlene, questo dovrebbe essere l'ultimo intervento e potrebbe tornare a casa se le sue condizioni di salute resteranno stabili come adesso.

La malattia di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco, moglie del principe Alberto e madre dei suoi due figli, i gemelli Jacques e Gabriella di 6 anni, è volata in Sudafrica otto mesi fa per promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti. Nella sua terra natale, però, ha contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica. Da lì un susseguirsi di delicate operazioni e il divieto di volare per ragioni mediche.

Dopo un improvviso collasso a fine settembre, lo scorso 6 ottobre Charlene era tornata a presenziare a un evento pubblico: nella foto pubblicata dall’account ufficiale The African Royal Families, la principessa appariva dimagrita e sorridente accanto al Re degli Zulu, Misuzulu. Sabato 2 ottobre, invece, la moglie del principe Alberto aveva condiviso sul suo account Instagram una foto davanti a un libro e con un rosario al collo.