Charlene di Monaco è stata operata di nuovo

La moglie di Alberto di Monaco è stata ricoverata un'atra volta per un intervento in anestesia totale

Le condizioni di salute della principessa Charlene di Monaco continuano a destare preoccupazione. Secondo quanto riporta Monaco Matin, la moglie di Alberto di Monaco è stata ricoverata in una clinica in Sud Africa per un nuovo intervento in anestesia totale. Dal Palazzo, però, rassicurano che si tratta dell'ultima operazione.

Da diversi mesi la principessa è in cura dopo una pesante infezione otorinolaringoiatrica che la sta tenendo lontano dal principato ed era tornata a presenziare a un evento pubblico mercoledì 6 ottobre. Nella foto pubblicata dall’account ufficiale The African Royal Families, Charlene appariva dimagrita e sorridente accanto al Re degli Zulu, Misuzulu. Sabato 2 ottobre, invece, la moglie del principe Alberto aveva condiviso sul suo account Instagram una foto davanti a un libro e con un rosario al collo.