Il giallo sulla principessa Charlene di Monaco, che oggi sarà operata per la terza volta

"La principessa Charlene sarà sottoposta a un'operazione di quattro ore in anestesia generale oggi, venerdì 13 agosto". E' attraverso una nota diffusa in mattinata che l'ufficio stampa di Alberto II di Monaco annuncia un nuovo intervento chirurgico per la principessa Charlene, ufficialmente in Sud Africa da alcuni mesi a causa di un'infezione otorinolaringoiatrica. Quest'ultimo comunicato, particolarmente asciutto nei dettagli, sembra rimbalzare al mittente i pettegolezzi su una presunta crisi matrimoniale tra i due principi diffusi dalla stampa internazionale. Ma intanto, attraverso il suo profilo Instagram, la 43enne si mostra in sembianze sempre più lontane dai canoni dell'etichetta reale, tanto da alimentare i contorni di un vero e proprio "giallo".

Nessuna specificazione su natura, luogo, tempo e durata dell'operazione in programma oggi. "S.A.S. il principe Alberto e i loro figli (Jacques e Gabriella, ndr), il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella la raggiungeranno durante il suo periodo di convalescenza", si legge, senza però che venga aggiunta alcuna data per l'eventuale viaggio dei reali. E così le voci di separazione continuano, alimentate giorno dopo giorno e mese dopo mese dalla prolungata assenza di lei a corte.

Va precisato che le notizie ufficiali hanno sempre ribadito che la distanza di Charlene dalla Francia sia da ricondurre alla convalescenza della donna, colpita da problemi di salute a gola, naso e orecchie, ma qualcuno (e, precisamente, il giornale tedesco Bunte) insinua che l'ex nuotatrice stia cercando una casa proprio a Johannesburg. A fare particolarmente rumore sono stati, in particolare, i mancati festeggiamenti del decimo anniversario di nozze reali, celebrate fastosamente nel cortile del Palazzo dei Grimaldi.

"Seri motivi di salute mi tengono lontana dai miei figli", ha raccontato di recente Charlene Lynette Wittstock, ribadendo così la nostalgia provata per la famiglia e specialmente per i suoi bambini, con i quali continua a tenersi in contatto tramite lunghe videochiamate documentate via social. Canali attraverso cui la principessa si mostra sempre più camaleontica nelle sembianze, ormai lontana dai panni tanto cari al galateo reale. Nelle scorse ore, in particolare, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti molto forti che la ritraggono in una veste inedita e con una grinta rock inaudita per la consorte di un erede al trono.